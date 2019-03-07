Venezuela ‘casus’ dediği ABD’li gazeteciyi sınır dışı etti

Venezuela 2014 yılından beri ülkede ikamet eden gazeteci Cody Weddle'yi casusluk yaptığı gerekçesi ile sınır dışı etme kararı aldığını duyurdu.

Venezuela Ulusal Basın İşçileri Sendikası, polis tarafından başkent Karakas'ta 12 saatten fazla gözaltında tutulan ABD'li gazeteci Cody Weddle için sınır dışı etme kararı alındığını açıkladı. 29 yaşındaki genç gazeteci, ABD kanalı Local 10 News'in yanı sıra ABC News, CBC, Miami Herald ve İngiliz The Telegraph gazetesi için de çalışıyordu.

Askeri bilgilerin dışarı sızdırılması suçlaması

Yaşanan durum hakkında açıklama yapan ABD'li gazeteci Weddle ise, ordudaki bölünmeler ve birkaç askerin Maduro'ya sırtını dönme kararı hakkında yaptığı haber nedeniyle tutuklandığını iddia etti. "Raporumu beğenmedikleri açıktı" diyen Weddle, kendisinin ihanet, casusluk ve askeri bilgilerin dışarı sızdırılmasıyla suçlandığını belirtti.

ABD'den kınama

Weddle'ya, karar verildikten hemen sonra Venezuela'dan kalkacak olan ticari bir uçuşla Miami'ye gitmesi gerektiği iletildi. Öte yandan Weddle'ın Venezuelalı asistanı Carlos Camacho'nun da tutuklandıktan 12 saat sonra serbest bırakıldığı bildirildi. Amerikan Basın Yayın Birliği ise (IAPA), Weddle ve Camacho'nun gözaltına alınmasını kınadı.

Kaynak: İHA