Venezuela Devlet Başkanı Maduro'nun yardımcısı Çorum'a gelecek

VENEZUELA Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun Ekonomiden Sorumlu Yardımcısı Tareck Zaidan El Aissami Maddah'ın Çarşamba günü Çorum'da bir holdinge ait altın rafinerisinde incelemelerde bulunmak üzere kente geleceği belirtildi. Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı, "Sayın Aissami Maddah'ın Türkiye'ye yapacağı geziye Çorum'u da dahil etmesini ve altın rafinerimizi gezmek istemesini mutlulukla karşılıyoruz" dedi.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun Ekonomiden Sorumlu Yardımcısı Tareck Zaidan El Aissami Maddah gelecek Çarşamba önce İstanbul'a ardından da Çorum'a gelecek. Tareck Zaidan El Aissami Maddah'ın Çorum'da bir holdinge ait altın rafinerisinde incelememelerde bulunup bilgi alacağı öğrenildi.

Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı, "Venezuela Devlet Başkanı Sayın Maduro ile görüşmeleri sırasında, Sayın Cumhurbaşkanımız beni yanlarına çağırdılar ve ev sahibi devlet başkanına tanıtarak, Çorum'da modern bir altın rafinerisine sahip olduğumuzu söylediler. Venezuela'nın altın üreticisi bir ülke olması nedeniyle, Sayın Nicolas Maduro da bizimle yakından ilgilendi. Venezuela Devlet Başkanı'nın Ekonomik İşlerden Sorumlu Yardımcısı Sayın El Aissami Maddah'ın Türkiye'ye yapacağı geziye Çorum'u da dahil etmesini ve altın rafinerimizi gezmek istemesini mutlulukla karşılıyoruz. Kendilerini Türk konukseverliğine yakışır bir şekilde karşılayıp, tesisimizi gezdireceğiz. Gerek firma gerekse Çorum olarak bir devlet başkan yardımcısını Çorum'da konuk edecek olmanın onurunu yaşıyoruz. Çorum'un böylesine bir ziyaretle gündeme gelmesini, Sayın Cumhurbaşkanımızın teveccühlerine borçlu olduğumuzu biliyor, kendilerine şükranlarımızı sunuyoruz" ifadelerini kullandı.

Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı'nın geçen Aralık ayında Arjantin'deki G20 Liderler Zirvesi'nden sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Latin Amerika gezisinde de iş insanları heyetinde yer aldığı belirtildi. Holdingin Çorum Organize Sanayi Bölgesi'ne kurduğu altın rafinerisinin Türkiye'deki üç rafineriden biri olduğu ifade edildi.

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DHA