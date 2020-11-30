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  3. Venezuela Devlet Başkanı'ndan grup çağrısı: ''Beni dahil edin!''

Venezuela Devlet Başkanı'ndan grup çağrısı: ''Beni dahil edin!''

Venezuela Devlet Başkanı Maduro, sosyal medya hesabı twitter üzerinden paylaştığı telefon numarasıyla WhatsApp ve Telegram'daki fikir savaşına katılmak istediğini belirterek kamuoyundan kendisini bu uygulamalardaki gruplara eklemesini istedi. O anlar ise kameralara böyle kaydedildi.

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30 Kasım 2020 Pazartesi 15:08
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