Venezuela Devlet Başkanı'ndan grup çağrısı: ''Beni dahil edin!''

Venezuela Devlet Başkanı Maduro, sosyal medya hesabı twitter üzerinden paylaştığı telefon numarasıyla WhatsApp ve Telegram'daki fikir savaşına katılmak istediğini belirterek kamuoyundan kendisini bu uygulamalardaki gruplara eklemesini istedi. O anlar ise kameralara böyle kaydedildi.