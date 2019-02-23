Venezuela, Kolombiya ile olan kara sınırlarını kapattı

Venezuela ülkenin huzuru ve egemenliğine karşı ciddi ve yasa dışı tehdit oluşturması nedeniyle Tacira eyaleti tarafındaki Kolombiya sınırını kapattı. Bununla birlikte muhalif lider Juan Guaido'nun sınırı geçerek Kolombiya'ya girdiği öğrenildi.

Venezuela Devlet Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez, Kolombiya hükümetinin ülkenin huzuru ve egemenliğine karşı ciddi ve yasa dışı tehditler oluşturmasını gerekçe göstererek Tacira eyaleti tarafındaki Kolombiya sınırını kapatmaya karar verildiğini açıkladı.

Rodriguez, Twitter hesabı üzerinde yaptığı açıklamada geçici kapatmanın Simon Bolvar, Santander ve Unin köprülerinde olacağını söyledi. Devlet Başkan Yardımcısı, "Venezuela'nın Bolivarcı Hükümeti, Venezuela ve Kolombiya halkına güvenli sınır geçişleri için tam güvence veriyor. Halkımıza ve bölgemize yönelik şiddet eylemlerinin kontrol altına alınmasının ardından sınırın normalliği sağlanacak" ifadelerini kullandı.

Guaido, Kolombiya'ya geçti

Öte yandan Kolombiya'nın Cucuta kentinde bulunan insani yardımların bugün Venezuela'ya geçirilmesi ve dağıtılmaya başlanması planlandığı kaydedildi. Kendisini geçici devlet başkanı ilan eden Juan Guaido da sınırı geçerek Kolombiya'ya girdi. Silahlı Kuvvetler üyelerinin Kolombiya'ya geçmesine izin verdikleri için teşekkür eden Guaido bugün ülkeye sokulması planlanan insani yardımların önemini vurguladı.

Kaynak: İHA