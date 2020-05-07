Venezuela'da Guaido'nun bir Avrupa ülkesi büyükelçiliğine sığınacağı iddia edildi

BUENOS AIRES (AA) - Venezuela Kurucu Meclisi Başkanı ve iktidardaki Venezuela Birleşik Sosyalist Partisi Birinci Başkan Yardımcısı Diosdado Cabello, kendini geçici devlet başkanı ilan eden muhalif milletvekili Juan Guaido'nun bir Avrupa ülkesi büyükelçiliğine sığınacağını ileri sürdü.

Ülke basınında çıkan habere göre, Cabello, silahlı eylem ve darbe yapmak amacıyla ülkeye girmeye çalışan kişilerin yakalanmasının ardından Guaido'nun kendisine sığınmak amacıyla bir Avrupa ülkesi büyükelçiliği seçtiğini söyledi.

Cabello, Guaido'nun son günlerde ülkeye sızmaya çalışırken yakalanan kişilerle alakası olduğunu savunarak, "Juan gitmek istediği büyükelçiliği seçti, bir Avrupa ülkesine ait. Benim ne hakkında konuştuğumu o da biliyor. Hatta oraya valizler yolladı, ne yapacaklar bu valizlerle? Ne olacak göreceğiz." ifadelerini kullandı.

Ülkede silahlı eylem ve darbe yapmak amacıyla geldiği düşünülen ve güvenlik güçlerince yakalanan kişilerle ilgisi olduğunu reddeden muhalefet kanadından, bu olaya ilişkin bir açıklama yapılmadı.

- Ne Olmuştu?

Venezuela'da 3 Mayıs'tan bu yana güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonlarda, hükümetin silahlı eylem, suikast ve darbe yapmak için ülkeye sızmaya çalıştığını savunduğu 2'si ABD'li 17 kişi yakalanmıştı.

Devlet Başkanı Nicolas Maduro, yakalanan ABD vatandaşları Luke Alexander Denman ve Airan Berry'nin pasaport, kimlik bilgileri ile SilverCorp şirketi kartlarını göstermişti.

Çok sayıda askeri teçhizat ve ağır silahın ele geçirildiği operasyonlarda Venezuela'da Ocak 2018'de Guaido öncülüğündeki askeri kalkışmada yer alan ve sonradan kaçan eski Bolivarcı Ulusal Muhafız Birliği mensubu Antonio Seqea da yakalanmıştı.

Maduro, yakalanan kişilerin ABD ve Kolombiya hükümetlerince desteklendiğini, Guaido ile ilişkisi olduğunu savunmuş ve düzenlediği basın toplantısında, yakalanan kişilerin operasyon planını düzenlemekle itham ettiği SilverCorp ile Guaido'nun imzaladığını belirttiği anlaşmayı göstermişti.

Venezuela Devlet Başkanı, ülkesine yönelik darbe planlarının, mart ayında, Kolombiya'dan Venezuela'ya silahlı eylem yapılması için silah gönderdiğini açıklayan eski Tümgeneral Cliver Alcala ile başladığını söylemişti.

ABD ve Kolombiya'nın ülkesinde yapılmak istenen silahlı eylemleri desteklediğini savunan Maduro'nun, son saldırı girişimlerinin başlangıcı olarak nitelediği eski Tümgeneral Alcala ise mart ayının sonlarında Kolombiya'da katıldığı bir radyo programında silahlı eylem yapılması amacıyla Guaido ile anlaşarak ülkeye silah gönderdiğini duyurmuştu.





Kaynak: AA