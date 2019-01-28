Venezuela’da Guiado halkı bir kez daha sokaklara çıkmaya çağırdı

Kendisini geçici devlet başkanı ilan eden Venezuela Meclis Başkanı Juan Guiado, halkı yine sokağa çağırarak, IMF ve Uluslararası İşlem Bankası'ndan da ülkesine ambargo uygulamasını istedi.

Kendisini geçici devlet başkanı ilan eden Venezuela Meclis Başkanı Juan Guaido, halkı tekrar sokağa çağırdı. Guaido, halka çarşamba ve cumartesi günleri sokağa inerek Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya karşı protesto düzenlemeleri çağrısında bulundu. Bir önceki gösteri çağrısında beklediği etkiyi bulamayan Guiado, yayınladığı son mesajında, "Çarşamba günü saat 12'den 2'ye kadar Venezuela'nın her köşesinde caddelere çıkacağız. Silahlı Kuvvetlerden halkın yanında olmasını ve Cumartesi günü de Venezuela'da büyük bir seferberlik olmasını talep ediyorum" ifadelerini kullandı.

Guaido, ayrıca küresel finansal kurumlardan Venezuela'nın varlıklarının korunmasını istedi. Guaido, kontrol edeceğini umduğu tüm kaynakların ülkenin yaşadığı insani krizin ve Maduro rejiminin getirdiği ekonomik etkileri azaltmak için kullanılacağını söyledi. İngiltere Merkez Bankası geçen hafta Venezuela halkına ait 1.2 milyar dolarlık altına el koyduğunu açıklamıştı. ABD ise Venezuela'nın Federal Rezerv Bankası'nda bulunan hesaplarının kullanım hakkını Maduro'nun elinden alma kararı vermişti.

Papa Guiado'ya destek vermedi

Bu arada ABD ve Avrupa Birliği'nin tüm baskılarına rağmen Katolik dünyasının lideri Papa Francis, Juan Guaido'yu devlet başkanı olarak tanımaktan kaçınmış, "Venezuela'da kan dökülmesinden" korktuğunu açıklamıştı. Papa, Venezuela halkını desteklediğini ancak taraflardan birini desteklemesinin dini bir tedbirsizlik olacağını ve zarar vereceğini belirtmişti.

Kaynak: İHA