Venezuela'da, Kolombiya Deniz Kuvvetleri sembollü 3 savaş botu ele geçirildi

BUENOS AIRES (AA) - Venezuela'da, üzerinde Kolombiya Deniz Kuvvetleri sembolü bulunan 3 savaş botunun ele geçirildiği duyuruldu.

Bolivarcı Silahlı Kuvvetlerinden (FANB) yapılan yazılı açıklamada, 9 Mayıs'ta ülkenin Bolivar eyaletine bağlı Cedeno kentindeki Orinoco Nehri kıyısında terk edilmiş halde 3 savaş botu bulunduğu aktarıldı. Üzerinde Kolombiya donanması sembolü bulunan Boston Wheeler markalı botlarda, mühimmatın yanı sıra 50 milimetre kalibreli makineli tüfekler ve M60 model tüfeklerin bulunduğu bildirildi.

Yakalanan materyallere ait paylaşılan fotoğraflarda, çok sayıda mühimmat ve tüfek ile savaş botlarının üzerinde "Kolombiya Cumhuriyeti Donanması" anlamına gelen ARC kısaltması görünüyor.

- Ne olmuştu?



Venezuela'da 3 Mayıs'ta güvenlik güçleri, ülkeye deniz yoluyla girmeye çalışanlara karşı operasyon başlatmıştı.



Devlet Başkanı Nicolas Maduro, yakalanan kişilerin ABD ve Kolombiya hükümetlerince desteklendiğini ve Ulusal Meclis (AN) Başkanı Juan Guaido ile ilişkisi olduğunu savunmuştu.

Maduro, yaptığı basın toplantısında, yakalanan kişilerin operasyon planını düzenlemekle itham ettiği ABD merkezli güvenlik şirketi Silvercorp'un CEO'su Jordan Goudreau ile Guaido'nun imzaladığını belirttiği anlaşmayı göstermişti.

Yakalananlar arasındaki 2 ABD'li eski asker de sorgu sırasında aynı belgeyi göstermiş, Kolombiya'da bazı birlikleri eğitip Venezuela'da darbe girişimini desteklemek için geldiklerini söylemişti.



Guaido'nun danışmanı Juan Jose Rendon, Goudreau ile Guaido'nun imzasının olduğu belgeyi imzaladıklarını fakat bunun bir ön anlaşma olduğunu iddia etmişti.



Çok sayıda askeri teçhizat ve ağır silahın ele geçirildiği operasyonlarda, Venezuela'da Ocak 2018'de Guaido öncülüğündeki askeri kalkışmada yer alan ve sonradan kaçan eski Bolivarcı Ulusal Muhafız Birliği mensubu Antonio Sequea da yakalanmıştı.



Maduro, ülkesine yönelik darbe planlarının, mart ayında, Kolombiya'dan Venezuela'ya silahlı eylem yapılması için silah gönderdiğini açıklayan eski Tümgeneral Cliver Alcala ile başladığını söylemişti.



ABD ve Kolombiya'nın, ülkesinde yapılmak istenen silahlı eylemleri desteklediğini savunan Maduro'nun, son saldırı girişimlerinin başlangıcı olarak nitelediği eski Tümgeneral Alcala ise mart sonunda, silahlı eylem yapılması amacıyla Guaido ile anlaşarak ülkeye silah gönderdiğini söylemişti.





Kaynak: AA