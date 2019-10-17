Venezuela’da Rus savaş uçağı düştü

Venezuela Hava Kuvvetleri'ne ait Rus yapımı SU-30 tipi savaş uçağı ülkenin orta kesiminde düştü.

Venezuela Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkenin orta kısımlarında bulunan Guarico eyaletinde planlı uçuşunu gerçekleştiren Rus yapımı SU-30 tipi savaş uçağının düştüğü belirtildi. Yaşanan kazada uçağın her 2 pilotunun öldüğü ifade edilirken, Venezuela Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro'nun kazanın nedenleri ve zararın araştırılması için talimat verdiği açıklandı. Venezuela ve Rus basınında çıkan haberlere göre, Venezuela Savunma Bakanlığı ile ülkedeki Rus askeri üssündeki askeri diplomatlar kaza ile ilgili irtibat kurdu. Rus uzmanların, uçağın düşüş nedeninin ortaya çıkarılması için Venezuelalı uzmanlarla birlikte çalışmasının kararlaştırıldığı öğrenildi.

Kaynak: İHA