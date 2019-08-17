Venezuelalı sokak sanatçısı, Roman çocuklar için okul duvarını boyuyor

İZMİR Büyükşehir Belediyesi'nce gerçekleştirilmesi planlanan "2'nci Uluslararası İzmir Duvar Resimleri Çalıştayı" için kente gelen Venezuelalı sokak sanatçısı Wolfgang Salazar Badsura, Romanların yoğunlukta olduğu Yenişehir Mahallesi'ndeki ortaokulun duvarına öğrencilerle resim yapmaya başladı.

Bu yıl Ekim ayında 2'ncisi düzenlenecek "Uluslararası İzmir Duvar Resimleri Çalıştayı" kapsamında İzmir Büyükşehir Belediyesi'nce Venezuelalı sokak sanatçısı Wolfgang Salazar Badsura'yı ağırlandı. Çalıştay öncesi misafir olarak İzmir'e gelen Badsura, Romanların yoğunlukta yaşadığı Yenişehir Mahallesi'ndeki Ziya Gökalp Ortaokulu öğrencileriyle bir araya geldi. Okuldaki öğrencilerin devamsızlıklarının önüne geçmek amacıyla gerçekleştirilen "Konuşan Duvarlar" projesine detsek veren sokak sanatçısı Badsura, öğrencilerle okulun duvarına resim yapmaya başladı.

Proje hakkında bilgi veren okulun müdür yardımcısı Nazlı Aypak, "Konuşan Duvarlar projesi Romanların yaşadığı bu mahallede yapılan ilk proje. Umarız tüm Türkiye'ye yayılır. Projenin amacı Romanların yaşadığı bu bölgedeki çocukların yeteneklerini ortaya çıkartmak ve onların okula gelmesini sağlamak. Venezuelalı sokak sanatçısı Badsura hiçbir mali beklenti içinde olmadan ülkemize gelerek, projemize destek verdi. Biz de bu etkinliğe çocuklarımızla katıldık. Devamsızlık oranının yüksek olduğu bir okuluz. Öğrencilerimizin okula bağlılıklarını arttırmayı ve okulu benimsemelerini istiyoruz. Duvarlarda kötü yazılar vardı. Bu şekilde kendi boyadıkları duvarlarını benimseyeceklerini düşünüyoruz" diye konuştu.

'O YERE ÖZGÜ ÇALIŞMALAR YAPIYORUM'

Daha önce bu tarz çalışmalara yine gönüllü olarak katıldığını ve bölgelere özgü resimler yaptığını belirten sokak sanatçısı Wolfgang Salazar Badsura ise "Dünyanın dört bir yanında gönüllü olarak bu çalışmalara katılıyorum. Gittiğim ülkelerde yaptığım çalışmalar o bölgenin insanlarını yansıtıyor. Çünkü orada yaşayan insanların yaşam şartlarını ve ruhunu yansıtan çalışmalar yapıyorum. Çünkü hayat felsefeme göre her yerde o yere özgü çalışmalar olması gerekiyor. Burada yaptığım çalışmada okula giren çocukları karşılayan bir kız çocuğu ve elinde balon üflüyor. Üflediği balonun içinde de müzik enstrümanları olacak" dedi.

İzmir Romanlar Derneği Başkanı Cıstır da bölgede yaşayan Roman çocuklarının kötü alışkanlıklardan korunması adına bu tarz projelerinin sayısının artırılması gerektiğini belirterek, "Konu sadece duvar boyamak değil. Çocuklarımızın okula gelmesini sağlamak adına ortak akılla böyle bir proje gerçekleştirdik. Amacımız eğitimde sosyal farkındalık" dedi.

Venezuelalı sokak sanatçısı Wolfgang Salazar Badsura, 18 Ağustos Pazar gününe kadar okulun duvarına yapmayı planladığı resimler için İzmir'de kalacak.

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DHA