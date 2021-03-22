Venezuela'nın Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Venezuela'nın Haritadaki yeri, Konumu Nedir?

Venezuela, Güney Amerika'da yer alan bir ülkedir. Resmî adı İspanyolcada República Bolivariana de Venezuela olup Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti anlamına gelir. Kuzeyinde Karayip Denizi, doğusunda Guyana, güneyinde Brezilya ve batısında Kolombiya ile çevrilidir.

Venezuela'nın Nüfusu Kaç Kişidir?

Venezuela 28435940 Kişilik nüfusa sahiptir ve Dünya'daki tüm ülkeler arasında nüfus sıralamasında 50. sırada yer almaktadır. Dünya Nüfusuna oranının % 0,0037 olduğu görülmektedir.

Venezuela'nın Müslüman Nüfus sayısı 94000 kişidir. Müslüman Nüfus Yüzdesi 0,3 olarak rakamlara yansımıştır.

Venezuela'nın Yüzölçümü Kaçtır?

Yüz ölçümü, bir yerin alanını belirten terim olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu bağlamda Venezuela'nın yüz ölçümü 912508 km² olarak kayıtlara geçmiştir. Yüz ölçümü hesaplarken şehirlerin sınırları içerisinde kalan arazi ve topraklara bakılmaktadır.

Venezuela'nın Karasal ve Su Yüzölçümü Kaçtır?

Su Alanı: 30000 km² Karasal Alan : 882050 km²

Venezuela'nın Haritadaki Yeri / Konumu