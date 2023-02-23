Ventsislav Bengyuzov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ventsislav Bengyuzov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ventsislav Bengyuzov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ventsislav Bengyuzov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ventsislav Bengyuzov 22 Ocak 1991 tarihinde Kresna şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Венцислав Божидаров Бенгюзов şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ventsislav Bengyuzov Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ventsislav Bengyuzov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Pirin Blagoevgrad futbol takımında oynamaktadır. Pirin Blagoevgrad takımına 15 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Ventsislav Bengyuzov'nin Pirin Blagoevgrad ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Ventsislav Bengyuzov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ventsislav Bengyuzov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ventsislav Bengyuzov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ventsislav Bengyuzov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında Litex Lovech

1 Temmuz 2009 yılında Brestnik 1948

1 Ocak 2011 yılında Litex Lovech

1 Şubat 2011 yılında Pirin

1 Haziran 2011 yılında Litex Lovech

1 Ağustos 2011 yılında Vidima-Rakovski

1 Ocak 2012 yılında Litex Lovech

1 Şubat 2012 yılında Pirin

1 Ağustos 2012 yılında Bansko

1 Temmuz 2015 yılında Pirin

9 Ocak 2017 yılında Vereya

1 Temmuz 2018 yılında Arda Kardzhali

1 Temmuz 2019 yılında Slavia Sofia

15 Ocak 2021 yılında Pirin

Ventsislav Bengyuzov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ventsislav Bengyuzov şuan Pirin Blagoevgrad takımında oynamakta ve 73 numaralı formayı giymektedir.

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