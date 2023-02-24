Ventsislav Bogdanov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ventsislav Bogdanov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ventsislav Bogdanov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ventsislav Bogdanov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ventsislav Bogdanov 29 Mart 2002 tarihinde Plovdiv şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Венцислав Петров Богданов şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ventsislav Bogdanov Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ventsislav Bogdanov, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Krumovgrad futbol takımında oynamaktadır. Krumovgrad takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Ventsislav Bogdanov'nin Krumovgrad ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ventsislav Bogdanov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ventsislav Bogdanov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ventsislav Bogdanov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ventsislav Bogdanov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında Botev II

1 Temmuz 2022 yılında Krumovgrad

Ventsislav Bogdanov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ventsislav Bogdanov şuan Krumovgrad takımında oynamakta ve 98 numaralı formayı giymektedir.

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