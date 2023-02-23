Ventsislav Hristov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ventsislav Hristov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Ventsislav Hristov kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Ventsislav Hristov ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Ventsislav Hristov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ventsislav Hristov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Ventsislav Hristov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ventsislav Hristov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ventsislav Hristov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ventsislav Hristov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ventsislav Hristov 9 Kasım 1988 tarihinde Sofia şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Венцислав Димитров Христов şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ventsislav Hristov Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ZAC yapmaktadır. Ventsislav Hristov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Botev Vratsa futbol takımında oynamaktadır. Botev Vratsa takımına 8 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Ventsislav Hristov'nin Botev Vratsa ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ventsislav Hristov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ventsislav Hristov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 900 Bin € kadar çıkmıştır.

Ventsislav Hristov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ventsislav Hristov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2006 yılında Lok. Sofia

1 Temmuz 2007 yılında Sportist Svoge

1 Temmuz 2008 yılında Nesebar

1 Temmuz 2010 yılında Montana

1 Temmuz 2011 yılında Chern. Burgas

15 Ocak 2013 yılında Beroe

25 Şubat 2014 yılında Metalurg D.

30 Haziran 2014 yılında Beroe

3 Şubat 2015 yılında HNK Rijeka

10 Temmuz 2015 yılında KF Skënderbeu

1 Şubat 2016 yılında HNK Rijeka

4 Şubat 2016 yılında Levski Sofia

15 Eylül 2016 yılında Neftochimik

6 Ağustos 2017 yılında SKA Khabarovsk

9 Mart 2018 yılında Vereya

2 Temmuz 2018 yılında Arda Kardzhali

1 Temmuz 2019 yılında Kulüpsüz

10 Eylül 2019 yılında Tsarsko Selo

4 Şubat 2020 yılında Concordia

1 Temmuz 2020 yılında Slavia Sofia

9 Şubat 2021 yılında Kulüpsüz

31 Mart 2021 yılında Neftochimik

9 Eylül 2021 yılında Sozopol

10 Ocak 2022 yılında Tsarsko Selo

8 Temmuz 2022 yılında Botev Vratsa

Ventsislav Hristov kimdir

Ventsislav Hristov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ventsislav Hristov şuan Botev Vratsa takımında oynamakta ve 91 numaralı formayı giymektedir.

Ventsislav Hristov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Bulgaristan takımında 15 numaralı formasıyla 14 Ağustos 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 1 gol atmıştır.

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Ventsislav Hristov nereli

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