Ventsislav Kerchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ventsislav Kerchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ventsislav Kerchev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ventsislav Kerchev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ventsislav Kerchev 2 Haziran 1997 tarihinde Ruse şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Венцислав Пламенов Керчев şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ventsislav Kerchev Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini P&K WSA yapmaktadır. Ventsislav Kerchev, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Slavia Sofia futbol takımında oynamaktadır. Slavia Sofia takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Ventsislav Kerchev'nin Slavia Sofia ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Ventsislav Kerchev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ventsislav Kerchev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ventsislav Kerchev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ventsislav Kerchev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Ludogorets U19

1 Temmuz 2015 yılında Ludogorets II

1 Temmuz 2015 yılında Ludogorets

1 Temmuz 2016 yılında Lokomotiv GO

30 Haziran 2017 yılında Ludogorets

1 Temmuz 2018 yılında Botev Vratsa

30 Haziran 2019 yılında Ludogorets

1 Temmuz 2019 yılında Botev Vratsa

1 Temmuz 2021 yılında Slavia Sofia

Ventsislav Kerchev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ventsislav Kerchev şuan Slavia Sofia takımında oynamakta ve 37 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Ventsislav Kerchev Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Fk Dunav Ruse

Bulgaristan U19 takımında 5 numaralı formasıyla 4 Ocak 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

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