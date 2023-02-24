Ventsislav Vasilev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ventsislav Vasilev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ventsislav Vasilev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ventsislav Vasilev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ventsislav Vasilev 8 Temmuz 1988 tarihinde Pernik şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Венцислав Иванов Василев şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ventsislav Vasilev Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Vasilev & Co. Consulting yapmaktadır. Ventsislav Vasilev, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Minyor Pernik futbol takımında oynamaktadır. Minyor Pernik takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Ventsislav Vasilev'nin Minyor Pernik ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ventsislav Vasilev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ventsislav Vasilev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ventsislav Vasilev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ventsislav Vasilev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2006 yılında Minyor Pernik

1 Ocak 2010 yılında Aris Limassol

1 Ocak 2012 yılında Minyor Pernik

1 Ocak 2013 yılında CSKA Sofya

1 Temmuz 2015 yılında Beroe

7 Temmuz 2017 yılında Etar

1 Temmuz 2019 yılında Arda Kardzhali

22 Temmuz 2019 yılında CSKA 1948

1 Temmuz 2021 yılında Tsarsko Selo

1 Ocak 2022 yılında CSKA 1948

1 Temmuz 2022 yılında Minyor Pernik

Ventsislav Vasilev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ventsislav Vasilev şuan Minyor Pernik takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Ventsislav Vasilev Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Minyor Pernik

Bulgaristan takımında 14 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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