Vepa Zhumaev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vepa Zhumaev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vepa Zhumaev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vepa Zhumaev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vepa Zhumaev 18 Aralık 2000 tarihinde Ashgabat şehrinde doğmuştur. Türkmenistan uyrukludur.Gerçek adı da Wepa Jumaýew şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vepa Zhumaev Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FA Playsport yapmaktadır. Vepa Zhumaev, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Lokomotiv Gomel futbol takımında oynamaktadır. Lokomotiv Gomel takımına 1 Nisan 2021 tarihinde katılmıştır. Vepa Zhumaev'nin Lokomotiv Gomel ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Vepa Zhumaev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vepa Zhumaev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Vepa Zhumaev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vepa Zhumaev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

20 Temmuz 2020 yılında BK Maxline

1 Nisan 2021 yılında Lokomotiv Gomel

Vepa Zhumaev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vepa Zhumaev şuan Lokomotiv Gomel takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Vepa Zhumaev Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Turkmenistan U23 takımında 4 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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