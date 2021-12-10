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Veraset ne demek, TDK'ya göre Veraset kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Veraset kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Veraset ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Veraset nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Veraset kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Veraset ne demek, TDK'ya göre Veraset kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Veraset ne demek? Veraset TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi veraset kelimesi. Peki veraset ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre veraset nedir, veraset kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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VERASET NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Veraset kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Veraset kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre veraset kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Kalıtım
- Mirasta hak sahibi olma

VERASET CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Hatta türedi ortaklar da çıkacak, veraset bile düzülecek, soy sop iddialarına girilecekti.

VERASET KELİMESİNİ İÇEREN BİRLEŞİK KELİMELER

- veraset ilamı, veraset ve intikal vergisi

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
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