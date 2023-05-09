Verdiği konser sonrasında saldırıya uğradı! Ünlü fenomen sanatçının o darp anları görüntülendi

Sosyal medya fenomeni ve sanatçı Cihan Emre Erdoğan (25) Beşiktaş'ta bir işletmede konser verdikten sonra arkadaşlarıyla beraber alandan çıkarken otoparktaki aracına doğru yöneldiği sırada bir grubun saldırısına uğradı.

YAYINLAMA
Google News
Verdiği konser sonrasında saldırıya uğradı! Ünlü fenomen sanatçının o darp anları görüntülendi

Beşiktaş'ta bir işletmede konser verdikten sonra bir grubun saldırısına uğrayan ve 20 bin lirası gasp edilen ünlü fenomen sanatçı Cihan Emre, o anları anlattı. Fenomen Emre, "Otoparka doğru giderken 9-10 kişi birden yumruklamaya başladı. Çok şükür daha kötü sonuçlanmadı" dedi. Saldırı anları kameralara yansırken, Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği polisleri tarafından yakalanan 3 saldırgan tutuklanmıştı.

Verdiği konser sonrasında saldırıya uğradı! Ünlü fenomen sanatçının o darp anları görüntülendi

SALDIRIP YERE DÜŞÜRDÜKLERİ FENOMENİ YERDE YUMRUKLADILAR

Beşiktaş Çarşı'da önceki ay yaşanan olayda, sosyal medya fenomeni ve sanatçı Cihan Emre Erdoğan (25) bir işletmede konser verdi. Konserin ardından arkadaşlarıyla beraber alandan çıkan genç fenomen, otoparktaki aracına doğru yönelmişti. O esnada fenomeni takip eden bir grup, ona laf atarak küfür ettikten saldırmaya başlamıştı. Yumrukların havada uçuştuğu olayda, yere düşürülen genç fenomen defalarca tekmelenmişti. Yaşananlar ise kameralara anbean yansırken, saldırganlar fenomenin konserden kazandığı 20 bin lirasını da gasp ederek hızla uzaklaşarak kayıplara karışmıştı.

Verdiği konser sonrasında saldırıya uğradı! Ünlü fenomen sanatçının o darp anları görüntülendi

"10 KİŞİ BİRDEN YUMRUKLAMAYA BAŞLADILAR"

Saldırıyla ilgili açıklamalarda bulunan ünlü fenomen Cihan Emre, "Geçtiğimiz günlerde can güvenliğimizin hiçe sayıldığı bir olay yaşadık. Çok şükür daha kötü sonuçlanmadı. Diğer müzisyen arkadaşlarımızın başına gelen şiddet olayı benimden başıma geldi. Beşiktaş'ta bir mekanda düzenlemiş olduğumuz etkinlik sonrasında 9-10 tane maganda tarafından Beşiktaş'ta saldırıya uğradım. Konser çıkışı otoparka doğru giderken sağ tarafa döndüğüm anda 9-10 kişi birden yumruklamaya başladı. Olay şu an dava sürecinde sizin karşınıza böyle şeylerle değil yaptığımız güzel işlerle gelmek isterim" dedi.

BEŞİKTAŞ ASAYİŞ POLİSİ SALDIRGANLARI YAKALAMIŞTI

Olayın ardından darp raporu alan genç fenomenin şikayeti üzerine Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği polisleri, çalışma başlatmıştı. Genç fenomenin ifadesine başvuran polis çevredeki güvenlik kamera görüntülerini de incelemeye almıştı. Yapılan çalışmalar sonucunda saldırganların Muhammet Coşkun Y., Mahsun S. ve İlhami K. olduğu tespit edilmişti. Devam eden çalışmalarda Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği polisleri, 3 şahsı evinde kıskıvrak yakalamıştı.

SALDIRGANLAR TUTUKLANMIŞTI

Gözaltına alınarak emniyete götürülen şahıslar, ifadelerinin alınması sonrasında adliyeye sevk edilmişti. Mahkemeye çıkartılan 3 saldırgan, "kasten yaralama" ve "gasp" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

KAYNAK: İHA

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Balıkesir polisinden dev huzur operasyonu! 195 kişi gözaltına alındı
Balıkesir polisinden dev huzur operasyonu! 195 kişi gözaltına alındı
İçişleri Bakanı Soylu açıkladı “Büyükçekmece’de 780 kilo sıvı kristal metamfetamin ele geçirildi”
İçişleri Bakanı Soylu açıkladı “Büyükçekmece’de 780 kilo sıvı kristal metamfetamin ele geçirildi”
Sınav sorularını çalarak memur olduklarını zanneden FETÖ üyeleri tutuklandı!
Sınav sorularını çalarak memur olduklarını zanneden FETÖ üyeleri tutuklandı!
Suç makineleri yakalandı! Haklarında birçok suçtan aramaları olan şüphelilere şafak operasyonu!
Suç makineleri yakalandı! Haklarında birçok suçtan aramaları olan şüphelilere şafak operasyonu!
Son Haberler
Borsa düşüyor mu? Borsa da son durum! Piyasa haberleri, Son dakika!
Borsa düşüyor mu? Borsa da son durum! Piyasa haberleri, Son dakika!
Rusya'dan gelen soğuk hava etkisini gösterdi!
Rusya'dan gelen soğuk hava etkisini gösterdi!
Verdiği konser sonrasında saldırıya uğradı! Ünlü fenomen sanatçının o darp anları görüntülendi
Verdiği konser sonrasında saldırıya uğradı! Ünlü fenomen sanatçının o darp anları görüntülendi
EYT'liler bugün bayram ikramiyelerini alıyor! Bayram ikramiyesi ne kadar?
EYT'liler bugün bayram ikramiyelerini alıyor! Bayram ikramiyesi ne kadar?
Tünel içerisinde kaza! Zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı
Tünel içerisinde kaza! Zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı
Kılıçdaroğlu’nun Van mitinginde "Öcalan" sloganı! 2 kişi gözaltına alındı
Kılıçdaroğlu’nun Van mitinginde "Öcalan" sloganı! 2 kişi gözaltına alındı
Çok Okunanlar
SON DAKİKA: Erzurum'daki provokasyonda FETÖ izi, Taş atan istihbaratçı çıktı
SON DAKİKA: Erzurum'daki provokasyonda FETÖ izi, Taş atan istihbaratçı çıktı
Başkan Erdoğan, iki büklüm metro merdivenlerinden çıkarak mitinge gelen Hüseyin dedeyi görüntülü aradı
Başkan Erdoğan, iki büklüm metro merdivenlerinden çıkarak mitinge gelen Hüseyin dedeyi görüntülü aradı
Nüdret isminin anlamı nedir, Nüdret ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Nüdret isminin anlamı nedir, Nüdret ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Akkurt isminin anlamı nedir, Akkurt ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Akkurt isminin anlamı nedir, Akkurt ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Kilis’te 5 farklı hırsızlık olayı: 1 kişi tutuklandı
Kilis’te 5 farklı hırsızlık olayı: 1 kişi tutuklandı
İzmir’de eş zamanlı operasyon! Tam 34 milyon 740 bin kaçak makaron ele geçirildi
İzmir’de eş zamanlı operasyon! Tam 34 milyon 740 bin kaçak makaron ele geçirildi
Yorumlananlar
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yeniden yıllık izne çıktı!
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yeniden yıllık izne çıktı!
Şehit ailesine küfür eden İYİ Partili Lütfü Türkkan'a Kocaeli Gebze'de büyük tepki " Vatan haini Lütfü"
Şehit ailesine küfür eden İYİ Partili Lütfü Türkkan'a Kocaeli Gebze'de büyük tepki " Vatan haini Lütfü"
Ekrem İmamoğlu'nun Konya mitinginde karıştı! "Götürün orada muhafaza etmeyin!"
Ekrem İmamoğlu'nun Konya mitinginde karıştı! "Götürün orada muhafaza etmeyin!"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İmamoğlu'na Taşlı saldırıyla ilgili ilk açıklamayı yaptı: "Çamura yatmaya başladılar"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İmamoğlu'na Taşlı saldırıyla ilgili ilk açıklamayı yaptı: "Çamura yatmaya başladılar"