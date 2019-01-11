Kilis'te, sağlık personeline "Verem Savaş" konulu hizmet içi eğitim verildi.

Kilis Devlet Hastanesi Eğitim Salonunda, 6-12 Ocak Verem Eğitimi ve Farkındalık haftası münasebetiyle Göğüs Hastalıkları Uzmanı Hatice Uluçoban Dede tarafından sağlık çalışanlarına "Verem Savaş" konulu hizmet içi eğitim verildi. Sağlık çalışanlarının yoğun ilgi gösterdiği hizmet içi eğitim programı sonrası Göğüs Hastalıkları Uzmanı Hatice Uluçoban, soru cevap ile program sona erdi.

Kaynak: İHA