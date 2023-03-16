Vergi borcu olan şirket kapatılabilir mi? Vergi Borcu varken Şirket Kapatma İşlemi Yapmak Mümkün mü?

Türkiye sınırları içerisinde kurulan şirketler belirli bir vergi yükümlülüğüne tabidir. Kurdukları şirketlerin gelirlerinin belirli bir kısmı vergi olarak devlete ödenirken bazı şirketler de vergi ödemelerini yerine getirmeyebiliyor. Bu kapsamda kimi şirket sahipleri Vergi borcu olan şirket kapatılabilir mi? Vergi Borcu varken Şirket Kapatma İşlemi Yapmak Mümkün mü? sorularına yanıt arıyor.

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Vergi borcu olan şirket kapatılabilir mi? Vergi Borcu varken Şirket Kapatma İşlemi Yapmak Mümkün mü?

Şirketler kuruldukları andan itibaren gelir ve giderleri bulunur. Ticaret amaçlı kurulan bir çok şirket yüksek maliyetli işler yaparken birçok borç yükümlülüğü altında kalabilir. Eğer ki şirketler bu borçları ödeyemez duruma gelirlerse ne yazık ki artık şirketlerini kapatmak zorunda kalırlar. Peki bir şirket Vergi borcu olan şirket kapatılabilir mi? Vergi Borcu varken Şirket Kapatma İşlemi Yapmak Mümkün mü? gibi soruları merak ederler. İşte bütün bu soruların detayları haberimizde...

Vergi borcu olan şirket kapatılabilir mi? Vergi Borcu varken Şirket Kapatma İşlemi Yapmak Mümkün mü?

VERGİ BORCU OLAN ŞİRKET KAPATILABİLİR Mİ?

Şirket vergi borcundan dolayı takibat yapılabilmesini yasalar belli koşullara bağlanmış bulunmaktadır. Bunların malvarlığından tahsil edilemeyen ya da tahsil edilemeyeceği anlaşılan vergi borcu, vergi cezası, usulsüzlük cezası, gecikme faizi, gecikme zammı gibi borçların ödenmesi bakımından özellik göstermektedir. Şirket ortakları, şirket müdürü, yönetim kurulu üyesi, genel müdür vb. şirketi temsil ve ilzam yetkisinden sonra kanuni temsilci olarak şirketin tüm borçlarına mal varlığından sorumlu bulunmaktadır. Bu konuda şirket ortağı sorumluluklarını bilerek hareket etmesi önem arz eder. Şirketin vadesi henüz gelmemiş borçları, tasfiye memuru veya memurları tarafından Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca kısa vadeli kredilere uygulanan oran üzerinden iskonto edilerek derhâl ödenir.

Vergi borcu olan şirket kapatılabilir mi? Vergi Borcu varken Şirket Kapatma İşlemi Yapmak Mümkün mü?

VERGİ BORCU VARKEN ŞİRKET KAPATMA İŞLEMİ YAPMAK MÜMKÜN MÜ?

Vergi beyannamesinin verilmesiyle alınan tahakkuk fişinde yazan son ödeme tarihine kadar vergi borcu cezasız olarak ödenebilir. Vergi borcu ödeme süresi içinde ödenmezse borç takipli hale gelir ve vergi gecikme cezası alınır. Takipli borcun bir süre daha ödenmemesi durumunda, var olan borca faiz eklenir. Ayrıca bu halde mükellefin, haciz ve banka hesaplarına el konma riskleri de söz konusu olabilir. Tasfiye kararı alınabilir ve tasfiye süresin borç ve alacaklar sıfırlanana kadar devam eder ve tüm borç ve alacakların bitmesi ile (bilançolar sıfır olduğunda) tasfiye sonu kararı alınarak terkin yapılabilir.

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