Vergi daireleri hafta sonu açık mı? Vergi dairesi hafta sonu çalışma saatleri | 27 - 28 Şubat vergi dairesi

Vergi borcu ödemesi ve yapılandırması işlemi 1 Mart 2021 tarihinde sona eriyor. Bu sebeple, vatandaşların mağdur olmaması için yalnızca bu hafta sonuna özel olarak, 27 - 28 Şubat tarihleri arasında vergi dairelerinin açık olmasına karar verildi. Bunun üzerine internet kullancııları, arama motorlarında Vergi daireleri hafta sonu açık mı? Vergi dairesi hafta sonu çalışma saatleri 27 - 28 Şubat konularını araştırıyor. İşte detaylar...

VERGİ DAİRELERİ HAFTA SONU AÇIK MI?

Vergi borcu ödemesi ve yapılandırmasında son tarih 1 Mart 2021 Pazartesi günü olduğu gerekçesiyle, Bakanlık 81 il Valiliğine gönderdiği genelge ile bu hafta sonu (27 - 28 Şubat) vergi dairelerinin açık olacağını duyurdu.

Koronavirüsle mücadele kapsamında, pazartesi günü vergi dairelerinde yoğunluk yaşanmaması adına verilen karara göre, vatandaşlar, borç bilgilerinin bulunduğu belgelerle ve güzergah sınırlamasıyla 10.00 ile 17.00 arasında sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacak.

VERGİ DAİRESİ HAFTA SONU ÇALIŞMA SAATLERİ 27 - 28 ŞUBAT

Ödeme yapmak isteyen vatandaşlar, sokağa çıkma kısıtlamasından; yapılandırılan borcun ödemesini yapmak üzere sokağa çıktıklarını gösterir belgeyi (borç yapılandırmasına ilişkin başvuru dilekçesi, ödeme planı vb.) yanlarında bulundurmak ve istenildiğinde ibraz etmek kaydıyla muaf olacak.

Ödemelerin yapılacağı vergi daireleri ile kamu idarelerinde görevli personelin ise kurum kimliklerini ibraz etmek kaydıyla sokağa çıkma kısıtlamasından istisna olacak.

Vergi dairelerinin hafta sonu da tıpkı hafta içi olduğu gibi 10.00 - 17.00 arasında açık olacak.