Vergi daireleri hafta sonu sokağa çıkma yasağında açık mı? Vergi daireleri hafta sonu çalışıyor mu 27-28 Şubat?

Vergi borcu ödemelerinde son ödeme tarihi 1 Mart Pazartesi gününe denk geliyor. Haftanın ilk günü olması nedeniyle yaşanacak olan yoğunluk, vatandaşların mağduriyet yaşamaması ve koronavirüs salgınının yayılımının önüne geçmek amacıyla İçişleri ile Hazine ve Maliye Bakanlıkları yaptığı görüşmeyle vergi dairelerini hafta sonu açık olmasına karar verildi.

VERGİ DAİRELERİ HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA AÇIK MI?

İçişleri Bakanlığının 81 il valiliklerine gönderdiği genelgeye göre vergi daireleri 27-28 Şubat tarihlerinde açık olacak. Vergi borçlarının olduğunu içeren kağıdı güvenlik güçlerine ibraz eden vatandaşlar güzergahla sınırlı olmak kaydıyla sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacak.

VERGİ DAİRELERİ HAFTA SONU ÇALIŞIYOR MU 27- 28 ŞUBAT?

Vergi ödemelerinde 1 Mart'ın son tarih olması nedeniyle vergi daireleri 27 Şubat Cumartesi ve 28 Şubat Pazar günü vatandaşlara hizmet verecek.