Vergi Dairesi Başkanı Halil Tekin’den GSO’ya ziyaret

Gaziantep Vergi Dairesi Başkanı Halil Tekin, 30. Vergi Haftası dolayısıyla Gaziantep Sanayi Odası'nı (GSO) ziyaret etti.

GSO Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu, GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya gelen Halil Tekin, "30. Vergi Haftası kapsamında kurumlarımıza ziyaretlerde bulunuyoruz. Vergi bilincinin oluşturulması ve tüm kesimlere benimsetilmesi amacıyla her yıl Şubat ayının son haftası "Vergi Haftası" olarak kutlanıyor. Devlet bütçesinin temelini vergi gelirleri oluşturuyor.Sanayi kenti Gaziantep de vergi gelirinde önemli bir yere sahip bulunuyor" dedi.

Vergi bilincinin çocuklarda ve genç nesillerde oluşturulması gerektiğini belirten Tekin, toplumun tüm kesimlerine benimsetilmesi, mükelleflerin vergiye gönüllü uyumunun sağlanması ve kayıt dışı ekonomi ile mücadele bilincinin oluşturulması amacıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından çeşitli tanıtım ve bilgilendirme faaliyetleri yürüttüklerini kaydetti.

GSO Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu da konuşmasında verginin önemine vurgu yaparak,"Vergi ödemek hepimizin vatandaşlık görevidir. Vergi Haftası münasebetiyle, devletimizin ve ülkemizin geleceği için tüm vatandaşlarımızda vergi bilincini arttırmalı ve yeni nesillere bu bilinci aktarmalıyız" diye konuştu.

Ziyaret için teşekkür eden ve 30. Vergi Haftasını kutlayan GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi de,vergilendirilmiş kazancın kutsal olduğuna işaret ederek, vergi bilincini arttırma noktasında yapılacak çalışmalara her zaman destek olduklarını ve destek olmaya devam edeceklerini dile getirdi.

Ziyarette, GSO Meclis Başkan Yardımcısı Ali Özpolat, GSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cevdet Akınal ile Yönetim Kurulu üyeleri Melike Yüksel, Hakan Aslansoy, Başar Küçükparmak, Ercan Sayın ile Mustafa Özmermerde hazır bulundu.

Kaynak: İHA