Vergi dairesi saldırısı davasında savcı mütalaasını açıkladı

ANKARA Çukurambar'da, Anadolu İhtisas Vergi Dairesi Başkanlığı'na yönelik 1 Şubat 2018 tarihinde gerçekleştirilen bombalı saldırıyla ilgili, 32'si PKK'nın üst düzey yöneticisi, 2'si tutuklu 51 sanığın yargılandığı davada mütalaasını açıklayan savcı, 8 sanığın birer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 84'er yıla kadar hapsini istedi. Savcı, 4 sanığın 15'er yıla, 1 sanığın ise 5 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep ederken, firari durumdaki sanıkların dosyalarının ayrılmasını talep etti.

Ankara 22'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya tutuklu sanıklar ile bazı tutuksuz sanıklar ve taraf avukatları katıldı. Mahkeme, sanık savunmalarının tamamlandığını belirterek mütalaa için Cumhuriyet savcısına söz verdi. Mütalaasında saldırının PKK/KCK terör örgütünce yapıldığının anlaşıldığını belirten savcı, sanıklar Abduljawad Almousa, Reşad Kokan, Mohammad Sheıkh Nahhal, Mahmoud Atıyye, Endam Gül, Amına Chıkhmous, Abdülselem Alp ve Ali Anadeni'nin "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma', "terör amaçlı tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma" ve "terör amaçlı tasarlayarak öldürmeye teşebbüs etme" suçlarından 1 kez ağırlaştırılmış müebbet ile 84'er yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını istedi.

Savcı, sanıklar Omar Hellı, Necah Mungan, Hussan Aldabo, Abdulmecit Mungan'ın örgüt üyeliğinen 15'er yıla kadar hapsini isterken, sanık Muhammed Eldibo'nun "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 5 yıla kadar hapsini talep etti. Sanık, Mehmet Kokan'ın tüm suçlardan beraatine karar verilmesini isteyen savcı, firari durumdaki 37 sanığın dosyasının ayrılmasını talep etti.

Kaynak: DHA