Vergi Dilimi ne demek, TDK'ya göre Vergi Dilimi kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Vergi dilimi ne demek? Vergi dilimi TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi vergi dilimi kelimesi. Peki vergi dilimi ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre vergi dilimi nedir, vergi dilimi kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

VERGİ DİLİMİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Vergi dilimi kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre vergi dilimi kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Vergisi alınacak kazançların oranlarını belirlemek üzere hangi gelir toplamının hangi oranda vergilendirileceğini gösteren dilimlerden her biri

