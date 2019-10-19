Vergi ödemelerine dijital düzenleme geliyor
Yurt dışı çıkış harcı artık elektronik ve mobil uygulamalar yoluyla ödenebilecek. Bu anlamda yapılan genişleme ile vergilerle ilgili defter ve vergiler de elektronik ortamda tutabilecek.
Vergi uygulamalarının dijital ortamda yapılmasını sağlayan düzenlemede kapsam genişledi. Yurt dışı çıkış harcı artık elektronik ve mobil uygulamalar yoluyla ödenecek. 5 milyon TL cirolu işletmeler vergiye dair defter ve belgelerini elektronik ortamda tutacak.
5 milyon cirolu işletmeler vergiye dair defter ve belgelerini elektronik ortamda tutabilecek.
Yurt dışı çıkış harcı artık internet ve mobil uygulamalar yoluyla ödenebilecek.
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