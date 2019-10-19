Vergi ödemelerine dijital düzenleme geliyor

Vergi uygulamalarının dijital ortamda yapılmasını sağlayan düzenlemede kapsam genişledi. Yurt dışı çıkış harcı artık elektronik ve mobil uygulamalar yoluyla ödenecek. 5 milyon TL cirolu işletmeler vergiye dair defter ve belgelerini elektronik ortamda tutacak.

5 milyon cirolu işletmeler vergiye dair defter ve belgelerini elektronik ortamda tutabilecek.

Yurt dışı çıkış harcı artık internet ve mobil uygulamalar yoluyla ödenebilecek.