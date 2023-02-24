Vergil Yanev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vergil Yanev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vergil Yanev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vergil Yanev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vergil Yanev 13 Mart 2002 tarihinde doğmuştur. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Вергил Евгениев Янев şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vergil Yanev Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Vergil Yanev, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Strumska Slava futbol takımında oynamaktadır. Strumska Slava takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Vergil Yanev'nin Strumska Slava ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Vergil Yanev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vergil Yanev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Vergil Yanev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vergil Yanev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında Pirin II

1 Temmuz 2022 yılında Strumska Slava

Vergil Yanev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vergil Yanev şuan Strumska Slava takımında oynamakta ve 88 numaralı formayı giymektedir.

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