Vergili Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Galip Sökmen ile bir araya geldi
Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, seçim çalışmaları kapsamında ziyaretlerine ara vermeden devam ediyor.
Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, seçim çalışmaları kapsamında ziyaretlerine ara vermeden devam ediyor.
Başkan Vergili, Karabük Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Galip Sökmen ile bir araya geldi ve Karabük Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü personeline ziyarette bulundu.
Karabük Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Galip Sökmen ve personeli ise gerçekleşen ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirdiler.
Kaynak: İHA
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