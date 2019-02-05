Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, seçim çalışmaları kapsamında ev toplantılarına Esentepe Mahallesi ile başladı.

Esentepe Mahallesinde gerçekleştirilen ev toplantısında Başkan Vergili'ye Milliyetçi Hareket Partisi Karabük İl Başkanı Dr. Adem Kar, Milliyetçi Hareket Partisi Karabük Merkez İlçe Başkanı Abdurrahman Meşe, Milliyetçi Hareket Partisi Karabük Kadın Kolları Başkanı Reşide Yıldırım ve parti üyeleri eşlik etti.

Esentepe Mahallesinde vatandaşlar ile bir araya gelen Başkan Vergili, mahallede yapılan ve yapılması planlanan çalışmalarla ilgili bilgi verdi. Göreve geldiği günden bugüne kadar ne söz verdiyse hepsini hayata geçirdiğini vurgulayan Başkan Vergili, "Amacımız hayaller vadedip insanların gözlerini boyamak değil" dedi.

Kaynak: İHA