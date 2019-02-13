Vergili İl Sağlık Müdürü Dr. Ahmet Sarı ile bir araya geldi

Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, seçim çalışmaları kapsamında ziyaretlerine devam ediyor.

Başkan Vergili, İl Sağlık Müdürü Dr. Ahmet Sarı ve Karabük İl Sağlık Müdürlüğü personellerine ziyarette bulundu. Ziyaret esnasında Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili'ye Milliyetçi Hareket Partisi Karabük Merkez İlçe Başkanı Abdurrahman Meşe ve parti üyeleri eşlik etti.

Karabük İl Sağlık Müdürü Dr. Ahmet Sarı ve personelleri ise yapılan ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirdiler.

Kaynak: İHA