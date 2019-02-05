Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, seçim çalışmaları kapsamında ziyaretlerine devam ediyor.

Başkan Vergili, Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü İsmail Yıldırım ile bir araya geldi ve Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü personeline ziyarette bulundu. Ziyaret esnasında Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili'ye Milliyetçi Hareket Partisi Karabük Merkez İlçe Başkanı Abdurrahman Meşe ve parti üyeleri eşlik etti.

Karabük Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü İsmail Yıldırım ve personelleri ise yapılan ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirdiler.

Kaynak: İHA