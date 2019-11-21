Veri güvenliğini tehdit eden yazılımlara dikkat

Alanya Hamdullah Emin Paşa (HEP) Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Emre Güngör, teknolojinin ilerlemesiyle bilgisayar ve akıllı telefonlardaki yapay zeka uygulamalarının büyük ilerleme kaydettiğini söyledi. Bu uygulamaların verebileceği zararlara karşı uyarılarda bulunan Güngör; güvenilirliği doğrulanamayan yapay zeka uygulamalarının, bilgisayar ve akıllı telefonlardan silinmesi gerektiğine dikkat çekti.

Alanya HEP Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Emre Güngör; yapay zeka ile çalışan bazı uygulamaların, kişisel veri güvenliğini ciddi bir şekilde tehdit ettiğine dikkat çekti. "Yapay zeka teknolojileri günümüzde her alanda kendini göstermektedir. Özellikle yapay sinir ağlarının daha pratik ve çok yönlü kullanılabilmesi sayesinde, ilgi duyan herkesin uygulama geliştirebildiği, Ar-Ge yapan şirketlerin kendi ihtiyaçlarına göre çözüm üretebildiği bir dönemi yaşıyoruz" diyen Güngör, güvenilir olmayan yerlerden yüklenen uygulamaların veri güvenliğini tehdit ettiğine dikkat çekti. Özellikle otonom araçlar, insansız hava araçları, görüntü işleme ve tıp alanlarında bu gelişmelerin yapay zeka teknolojileri sayesinde daha da hızlandığını söyleyen Güngör, "Yapay zeka sadece bahsettiğimiz alanlarla da sınırlı kalmıyor. Araçların yaya veya engelleri algılayarak daha güvenli bir şekilde yol alabilmesi, tıp sektöründe bazı hastalıklarda yüksek doğruluk sağlayan teşhis yöntemleri gibi pek çok hizmetin gelişmesine olanak tanıyor. Şu anda internette gezinirken veya bir video içeriği izlerken, bizlere sunulan diğer içerikler, aslında bu verilerin işlenmesinin bir sonucudur. Bu sayede izlediğimiz video içeriğine benzer ya da ilgili başka içeriklere de erişmiş oluyoruz. Reklamlar da benzer şekilde genellikle insanların istek ve ihtiyaçlarına, erişilen web sitelerinin içeriğine göre şekillenmektedir. Bu nedenle çığır açan teknolojileri kimin ne için kullandığı önemli bir etken. Bu teknoloji şirketlerinin desteklenmesi kadar denetlenmesi de önemli" diye konuştu.

"Geleceği yine insanlar belirleyecek"

Gelecekte makinelerin insanoğluna karşı mücadele edeceği yönündeki endişelerin yersiz olduğuna vurgu yapan Güngör, "Bir yapay zeka teknolojisi geliştirilirken özellikle yapay sinir ağları teknolojisinde, kendi kendine öğrenen sistemlere siz ne veri verirseniz sistem o şekilde şekillenmektedir. Günümüzde insan sağlığı, huzur ve üretkenliği artıran teknolojilerle birlikte aynı teknoloji askeri, ekonomik ve sosyal alanlarda da kullanılmaktadır. Kullanım alanı çok geniş olan bu teknolojinin en önemli noktası ise bu değerli aracı ne amaçla kullandığımız, yani insanların yapay zeka teknolojileriyle olan geleceğini yine biz kendi attığımız adımlarla belirliyoruz. Bugün şarjı bittiğinde kendini prize takan akıllı süpürgemizin yarın ne yapacağına yine bizler belirleyeceğiz" dedi.

"Korsan yazılım indirmeyin"

Güngör, bilgisayar ve akıllı telefonlara yüklenen uygulamalar ile ilgili de uyarılarda bulundu. Özellikle ücretli satılan uygulamaların ücretsiz dağıtıldığı internet sitelerinde virüs ve böcek yazılımların kol gezdiğini aktaran Güngör, "Pek çok kişi, ücretli satılan uygulamaları korsan indirmeyi tercih ediyor. Bu durum birçok güvenlik tehdidini de beraberinde getiriyor. Kişiler korsan yazılım indiriyor ama indirdikleri o uygulamaya hangi müdahalenin yapıldığını bilmiyor. Dolayısıyla ücretsiz kullandığınızı düşündüğünüz korsan bir yazılım sizi çok ciddi maddi kayıplara sürükleyebilir. Kredi kartı ve özel bilgileriniz, korsan yazılım dağıtıcılarının eline geçebilir. Benzeri durum cep telefonlarındaki aplikasyonlarla ilgili de geçerli. Güvenilir olmayan internet sitelerinden ya da uygulama mağazalarından indirdiğiniz korsan bir yazılım, kişilerin veri güvenliğini ciddi ölçüde tehdit eder. Kişisel bilgileriniz, veri hırsızlarının eline geçebilir. Korsan bir yazılım kullanmak yerine, alternatif açık kaynaklı uygulamalar kullanılmalıdır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA