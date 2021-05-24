Veri Madenciliği Uzmanı/Danışmanı, Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar, Meslek Kodu

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu : 2529.07

Meslek Adı : Veri Madenciliği Uzmanı/Danışmanı

Grup Bilgileri

Meslek Ana Grubu : Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu : Bilgi Ve İletişim Teknolojisi İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu : Veritabanı Ve Bilgisayar Ağları İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Birim Grubu : Başka Yerde Sınıflandırılmamış Veritabanı Ve Bilgisayar Ağları İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Lisans

Meslek Detay Bilgileri

Meslek Tanımı :

Görev ve İşlem Basamakları :

Veri Madenciliği Uzmanı/Danışmanı;İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Veri Madenciliği Uzmanı/Danışmanı Meslek Kodu Nedir?

GK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Tamirci Baş Makinist (Sondaj Makineleri) mesleği için “7233.41” kod olarak kullanılır iken Aile Ekonomisi Ve Beslenme Öğretmeni mesleği için “2320.02” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.

ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;

Veri Madenciliği Uzmanı/Danışmanı Meslek Kodu “2529.07” olarak belirlenmiştir.

İŞKUR Meslek Kodlarının sıralı tam listesi için tıklayın