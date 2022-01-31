Veri Tabanı Analisti Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Veri Tabanı Analisti maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Veri Tabanı Analisti pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Veri Tabanı Analisti nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Veri Tabanı Analisti olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Veri Tabanı Analisti Maaşı Ne Kadar? 2022 Veri Tabanı Analisti Maaşları

Veri Tabanı Analisti maaşı ortalama olarak aylık 6950_TL'dir. En düşük Veri Tabanı Analisti maaşı 5650_TL, En yüksek ise 8250_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Veri Tabanı Analisti iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

2521.02

Meslek Adı :

Veri Tabanı Analisti

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilgi Ve İletişim Teknolojisi İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Veritabanı Ve Bilgisayar Ağları İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Birim Grubu :

Veritabanı Tasarımcıları Ve Yöneticileri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Lisans

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Veri Tabanı Analisti, Veri tabanı performansını ölçen ve ihtiyaçlarını tespit eden kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Veri Tabanı Analisti ; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İşletme bünyesinde kullanılan yazılımlarındaki veri analizlerini yapmak, kontrol etmek ve üst yönetime sunmak,

b) Kullanılan yazılım ve donanımlara destek vererek, yeni işletim sistemlerinin, yazılımların ve donanımların yüklenmesini sağlamak,

c) Uygulama geliştiriliyorsa veri tabanının uyumunu sağlamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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