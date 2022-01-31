Veri Tabanı Mimarı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Veri Tabanı Mimarı maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Veri Tabanı Mimarı pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Veri Tabanı Mimarı nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Veri Tabanı Mimarı olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Veri Tabanı Mimarı Maaşı Ne Kadar? 2022 Veri Tabanı Mimarı Maaşları

Veri Tabanı Mimarı maaşı ortalama olarak aylık 7050_TL'dir. En düşük Veri Tabanı Mimarı maaşı 5750_TL, En yüksek ise 8350_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Veri Tabanı Mimarı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

2521.04

Meslek Adı :

Veri Tabanı Mimarı Grup Bilgileri

Meslek Ana Grubu :

Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilgi Ve İletişim Teknolojisi İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Veritabanı Ve Bilgisayar Ağları İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Birim Grubu :

Veritabanı Tasarımcıları Ve Yöneticileri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Lisans

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Veri Tabanı Mimarı, yeni bir veri tabanının tasarlanması ve oluşturulması görevlerini yerine getiren nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Veri Tabanı Mimarı; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Mantıksal veri tabanı modelini oluşturmak,

b) Mantıksal veri tabanı modeli içerisinden fiziksel veri modeline dönüşümünü sağlamak,

c) Etkin veri tabanları yaratmak için, verilerin belirli fiziksel karakteristiklerini belirlemek, İndeksleri oluşturmak ve veri tabanı nesnelerini uygun fiziksel depolama aygıtlarında saklamak,

d) Verimli SQL ve uygun veri tabanı tasarımını garanti etmek için gereksinim duyulan veri girişleri ve değişikliklerini analiz etmek,

e) Yeni veri tabanları için yedek ve geri kurtarma stratejilerini belirlemek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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