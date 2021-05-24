Suudi Arabistan Hac Genelgesi yayımladı: İşte Hacca gidecek kişi sayısı ve kurallar!Ebru Şahin ile Cedi Osman evleniyor! Düğün tarihleri belli olduSokağa çıkma kısıtlaması bitti, İstanbullular İstiklal Caddesine akın ettiATP halka arz lot sayısı | ATP Bilgisayar Konsorsiyum üyeleriYapı Tesisat Sistemleri/Sıhhi Tesisat/Isıtma ve Doğalgaz İç Tesisatı Teknisyeni, Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar, Meslek KoduHalil Falyalı kimdir, nereli, kaç yaşında?Acun Ilıcalı, eğitime de el attı! 'AcunMedya Akademi' bölümü açtıWushu Sporcusu, Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar, Meslek KoduMerve Büyük'ün çakarlı İstanbul turu tepki toplamıştı! Trafikte"çakarlı araç" denetimiATP halka arz hangi bankalar? Eşit mi oransal mı? ATP Bilgisayar halka arz hisse senedi, borsa kodu, kaç lot verir?
İstanbul20 °C
  1. HABERLER
  2. ÇALIŞMA HAYATI
  3. Veri/Bilgi Yönetimi Danışmanı, Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar, Meslek Kodu

Veri/Bilgi Yönetimi Danışmanı, Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar, Meslek Kodu

Veri/Bilgi Yönetimi Danışmanı meslek tanımı, ne iş yaptığı, nasıl olunduğu, maaşı ile Veri/Bilgi Yönetimi Danışmanı meslek kodu nedir ve ilgili mesleğin iş imkanları hakkında bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Veri/Bilgi Yönetimi Danışmanı, Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar, Meslek Kodu

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu : 2521.09

Meslek Adı : Veri/Bilgi Yönetimi Danışmanı

Grup Bilgileri

Meslek Ana Grubu : Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu : Bilgi Ve İletişim Teknolojisi İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu : Veritabanı Ve Bilgisayar Ağları İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Birim Grubu : Veritabanı Tasarımcıları Ve Yöneticileri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Lisans

Meslek Detay Bilgileri

Meslek Tanımı :

Görev ve İşlem Basamakları :

Veri/Bilgi Yönetimi Danışmanı; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

kur1-009.jpg

Veri/Bilgi Yönetimi Danışmanı Meslek Kodu Nedir?

SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Temizlik Hatçısı-Metal (Soğuk Haddehane) mesleği için “8121.44” kod olarak kullanılır iken Aile Hizmetleri Müdürü mesleği için “1344.01” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.
ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;

Veri/Bilgi Yönetimi Danışmanı Meslek Kodu “2521.09” olarak belirlenmiştir.

İŞKUR Meslek Kodlarının sıralı tam listesi için tıklayın

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT