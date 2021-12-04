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  3. Veriler açıklandı! Tüm birikimini kripto paraya yatıranın vay haline! Piyasa fena çakıldı, kiminin hayalleri, kiminin parası battı!

Veriler açıklandı! Tüm birikimini kripto paraya yatıranın vay haline! Piyasa fena çakıldı, kiminin hayalleri, kiminin parası battı!

Kripto para piyasalarında son 24 saatte yaşanan düşüş sonrası veriler açıklandı. Yatırımcıların gözlerini dolduracak verilerin toparlanması zaman alabilir.

Veriler açıklandı! Tüm birikimini kripto paraya yatıranın vay haline! Piyasa fena çakıldı, kiminin hayalleri, kiminin parası battı!

Hafta sonuna gözünü açan vatandaşlar, kripto para piyasalarıyla ilgili haberlere uyandılar. Hesaplarını kontrol eden yatırımcılar, piyasa değerlerinin adeta çakıldığını görünce paniğe kapıldı. Tüm bu sert düşüşlerin ardından toplam veri açıklandı. Kiminin hayalleri, kiminin parası battı. Son 24 saatte düşüşe geçen piyasaya ait veriler göz doldurdu.

Veriler açıklandı! Tüm birikimini kripto paraya yatıranın vay haline! Piyasa fena çakıldı, kiminin hayalleri, kiminin parası battı!

SON 24 SAATTE 410 BİN HESAP SIFIRLANDI

Vatandaşın kurduğu hayallerine yatırım yaptıkları kripto para piyasaları güne sert düşüşle başladı. Bu sabah hesaplarını kontrol eden vatandaşlardan kimi battı, kimi batma eşiğine geldi. Verilere göre; kripto para piyasalarında son 24 saatte 410 bin hesap sıfırlandı, 2.6 milyar dolar kaybedildi.

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