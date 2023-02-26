Vernan Campher kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vernan Campher Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vernan Campher adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vernan Campher Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vernan Campher 5 Şubat 1995 tarihinde doğmuştur. Güney Afrika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vernan Campher Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Chippa United futbol takımında oynamaktadır. Chippa United takımına - tarihinde katılmıştır. Vernan Campher'nin Chippa United ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Vernan Campher Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vernan Campher isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Vernan Campher Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vernan Campher Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vernan Campher şuan Chippa United takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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