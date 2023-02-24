Vernes İslamagic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vernes İslamagic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vernes İslamagic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vernes İslamagic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vernes İslamagic 27 Temmuz 1994 tarihinde Gorazde şehrinde doğmuştur. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Vernes Islamagić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vernes İslamagic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Vernes İslamagic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Gorazde futbol takımında oynamaktadır. FK Gorazde takımına 23 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Vernes İslamagic'nin FK Gorazde ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Vernes İslamagic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vernes İslamagic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Vernes İslamagic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vernes İslamagic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

10 Şubat 2013 yılında FK Olimpik

30 Eylül 2013 yılında NK Val

28 Şubat 2014 yılında Zvijezda G.

28 Ocak 2017 yılında Celik Zenica

20 Temmuz 2017 yılında Igman Konjic

5 Temmuz 2018 yılında FK Gorazde

1 Temmuz 2019 yılında GOSK Gabela

23 Temmuz 2020 yılında FK Gorazde

Vernes İslamagic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vernes İslamagic şuan FK Gorazde takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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