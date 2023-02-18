Veron Salja kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Veron Salja Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Veron Salja adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Veron Salja Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Veron Salja 29 Mayıs 1998 tarihinde Ljubljana şehrinde doğmuştur. Kosova,Slovenya uyrukludur.Gerçek adı da Veron Shala şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Veron Salja Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Veron Salja, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Triglav Kranj futbol takımında oynamaktadır. NK Triglav Kranj takımına 1 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Veron Salja'nin NK Triglav Kranj ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Veron Salja Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Veron Salja isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Veron Salja Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Veron Salja futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

3 Ağu 2017 yılında Zarica Kranj

1 Temmuz 2018 yılında NK Triglav

Veron Salja Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Veron Salja şuan NK Triglav Kranj takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Veron Salja Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Slovenya U18 takımında 15 numaralı formasıyla 4 Ocak 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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