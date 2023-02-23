Vertti Hanninen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vertti Hanninen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vertti Hanninen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vertti Hanninen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vertti Hanninen 1 Haziran 2002 tarihinde Kajaani şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Finlandiya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vertti Hanninen Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Entourage Sports yapmaktadır. Vertti Hanninen, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SJK Seinäjoki futbol takımında oynamaktadır. SJK Seinäjoki takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Vertti Hanninen'nin SJK Seinäjoki ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Vertti Hanninen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vertti Hanninen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Vertti Hanninen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vertti Hanninen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında RoPS II

1 Ocak 2021 yılında RoPS

1 Ocak 2022 yılında SJK Seinäjoki

Vertti Hanninen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vertti Hanninen şuan SJK Seinäjoki takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

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