Vesaitinakliye ne demek, TDK'ya göre Vesaitinakliye kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Vesaitinakliye ne demek? Vesaitinakliye TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi vesaitinakliye kelimesi. Peki vesaitinakliye ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre vesaitinakliye nedir, vesaitinakliye kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

VESAİTİNAKLİYE NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Vesaitinakliye kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Vesaitinakliye kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre vesaitinakliye kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Taşımada kullanılan araçlar

