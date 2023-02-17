Vesel Demaku kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vesel Demaku Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vesel Demaku adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vesel Demaku Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vesel Demaku 5 Şubat 2000 tarihinde Baden şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Avusturya,Kosova uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vesel Demaku Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ROGON yapmaktadır. Vesel Demaku, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SK Austria Klagenfurt futbol takımında oynamaktadır. SK Austria Klagenfurt takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Vesel Demaku'nin SK Austria Klagenfurt ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Vesel Demaku Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/vesadmk/

Vesel Demaku Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vesel Demaku isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 900 Bin € kadar çıkmıştır.

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Vesel Demaku Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vesel Demaku futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

31 Temmuz 2006 yılında Rapid Altyapı

3 Ağu 2009 yılında Admira Altyapı

2 Ağu 2012 yılında Rapid Altyapı

1 Temmuz 2014 yılında AKA Salzb. U15

1 Temmuz 2015 yılında AKA Salzb. U16

1 Temmuz 2016 yılında AKA Salzb. U18

1 Temmuz 2017 yılında Austria Wien

1 Temmuz 2022 yılında Sturm Graz

1 Ocak 2023 yılında A. Klagenfurt

30 Haziran 2023 yılında Sturm Graz

Vesel Demaku Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vesel Demaku şuan SK Austria Klagenfurt takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Vesel Demaku Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

SKV Altenmarkt/Triesting (08/2005-), SK Rapid Wien, Admira Wacker Mödling, Red Bull Salzburg

Avusturya U21 takımında 8 numaralı formasıyla 5 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 15 maçta 0 gol atmıştır.

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