Vesel Limaj kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vesel Limaj Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Vesel Limaj kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Vesel Limaj ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Vesel Limaj kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vesel Limaj Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Vesel Limaj kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vesel Limaj Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vesel Limaj adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vesel Limaj Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vesel Limaj 1 Aralık 1996 tarihinde Freising şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Almanya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vesel Limaj Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Vesel Limaj, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Hermannstadt futbol takımında oynamaktadır. FC Hermannstadt takımına 30 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Vesel Limaj'nin FC Hermannstadt ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Vesel Limaj Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vesel Limaj isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 375 Bin € kadar çıkmıştır.

Vesel Limaj Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vesel Limaj futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında TeBe Altyapı

1 Temmuz 2011 yılında TeBe Berlin U17

1 Temmuz 2013 yılında E. Cottbus U19

1 Temmuz 2015 yılında Hamburger SV II

31 Ocak 2017 yılında SV Horn

31 Ağustos 2017 yılında FK Bylis

19 Nisan 2018 yılında Kulüpsüz

2 Temmuz 2018 yılında FK Kukësi

1 Temmuz 2021 yılında KF Tirana

30 Ocak 2023 yılında FC Hermannstadt

Vesel Limaj kimdir

Vesel Limaj Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vesel Limaj şuan FC Hermannstadt takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

SSV Ulm 1846 (2003-2004), 1.FC Neukölln (2004-2007), SV Lichtenberg 47 (2007-2008), BFC Dynamo (2008-2010), Tennis Borussia Berlin (2010-2013), FC Energie Cottbus (2013-2015)

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Vesel Limaj nereli

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