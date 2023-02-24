Veselin Marchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Veselin Marchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Veselin Marchev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Veselin Marchev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Veselin Marchev 7 Şubat 1990 tarihinde Plovdiv şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Веселин Валентинов Марчев şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Veselin Marchev Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ELITE SPORTS KSE LTD yapmaktadır. Veselin Marchev, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Maritsa 1921 Plovdiv futbol takımında oynamaktadır. Maritsa 1921 Plovdiv takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Veselin Marchev'nin Maritsa 1921 Plovdiv ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Veselin Marchev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Veselin Marchev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 225 Bin € kadar çıkmıştır.

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Veselin Marchev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Veselin Marchev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında Lok. Plovdiv

17 Mart 2010 yılında S. Simitli

18 Mayıs 2010 yılında Lok. Plovdiv

27 Temmuz 2010 yılında Brestnik 1948

22 Şubat 2011 yılında Sliven

6 Temmuz 2011 yılında Cherno More

14 Ocak 2012 yılında F. Swinoujscie

12 Ağustos 2012 yılında Pirin GD

1 Şubat 2014 yılında Slavia Sofia

8 Temmuz 2014 yılında Agia Napa

12 Ağustos 2015 yılında Nea Salamis

5 Ocak 2016 yılında Lok. Plovdiv

1 Temmuz 2018 yılında Arda Kardzhali

1 Aralık 2019 yılında Hebar P.

11 Mart 2020 yılında Kulüpsüz

2 Eylül 2020 yılında Ast. Vlachioti

1 Temmuz 2021 yılında Maritsa

Veselin Marchev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Veselin Marchev şuan Maritsa 1921 Plovdiv takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Veselin Marchev Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Lokomotiv Plovdiv

Bulgaristan U21 takımında 16 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 1 gol atmıştır.

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