Veselin Vasev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Veselin Vasev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Veselin Vasev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Veselin Vasev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Veselin Vasev 12 Kasım 1994 tarihinde Bobov dol şehrinde doğmuştur. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Веселин Боянов Васев şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Veselin Vasev Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Veselin Vasev, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Minyor Pernik futbol takımında oynamaktadır. Minyor Pernik takımına 1 Şubat 2019 tarihinde katılmıştır. Veselin Vasev'nin Minyor Pernik ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Veselin Vasev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Veselin Vasev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Veselin Vasev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Veselin Vasev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2014 yılında Akademik

1 Ocak 2015 yılında Pirin Razlog

1 Temmuz 2015 yılında Vereya

9 Ocak 2017 yılında Litex Lovech

27 Temmuz 2017 yılında CSKA 1948

1 Şubat 2019 yılında Minyor Pernik

Veselin Vasev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Veselin Vasev şuan Minyor Pernik takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

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