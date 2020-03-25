Vestel Beyaz Eşya'dan üretime ara verilmesine ilişkin açıklama

İSTANBUL (AA) - Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret, 30 Mart-5 Nisan tarihleri arasında bir hafta süre ile üretime ara verileceğini duyurdu.

Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada, "Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını ve en büyük pazarımız olan Avrupa'nın salgının yeni merkezi haline gelmesi ve buna bağlı olarak yurt dışı müşterilerimizden gelen sipariş erteleme talepleri nedeniyle, üretiminin büyük bir bölümünü ihraç eden şirketimiz, 30 Mart-5 Nisan tarihleri arasında bir hafta süre ile üretime ara verecektir. Üretim dışında kalan faaliyetlerimiz ise alınan çeşitli sağlık ve güvenlik tedbirleri çerçevesinde devam edecektir. Konuyla ilgili önemli gelişmeler oldukça kamuoyu ile paylaşılacaktır." ifadelerine yer verildi.





Kaynak: AA