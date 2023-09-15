Vestel çalışanının ilk solo tırmanışı Ağrı Dağı’na

Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşlarından biri olan Vestel'de çalışan İbrahim Gürlekci, 5 bin 137 metrelik Türkiye'nin en yüksek zirvesi Ağrı Dağı'na solo tırmandı.

İbrahim Gürlekci, Ağrı Dağı tırmanışı için 11 Eylül Pazartesi günü ilçeye bağlı 2 bin 200 metre rakımdaki Çevirme mezrasından dağın 5 bin 137 metre rakımlı zirvesine ulaşma hedefiyle tırmanışına başladı. 3 bin 200 metrede bulunan kampa ulaşarak ilk geceyi buradaki kamp çadırında geçiren Gürlekci, bir sonraki gün yeniden tırmanışa başladı. Yoğun kar ve tipiye rağmen 4 bin 150 metre rakıma kamp 2'ye ulaşan Gürlekci, çarşamba günü ise zirvenin olumsuz hava şartları nedeniyle kamp 2'de istirahat etti. Perşembe saat 02.00'de zirve tırmanışına başlayan Gürlekci 5 bin 137 metrelik Türkiye'nin en yüksek zirvesi Ağrı Dağı'na saat 07.30'da ulaşarak ilk solo tırmanışı gerçekleştirdi.

Gürlekci, iş hayatındaki gibi güçlü bir ekip ve takım ruhunun ön planda tutulduğu, yüksek disiplin gerektiren ve kendine özgü ilkeleri olan dağcılık sporunun alpinizm ve ekspedisyon branşlarında Vestel sponsorluğuyla ulusal ve uluslararası tırmanışlarda Türkiye'yi ve Vestel'i temsil etme hedefinde olduğunu belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)