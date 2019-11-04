Vestel & Hayriya sağlık alanında ürettiği teknolojileri tanıtıyor

2014 yılından bu yana düzenlenen uluslararası katılımlı HIMSS Avrasya Sağlık Bilişimi ve Teknolojileri Konferansı ve Fuarı bu yıl da sağlık bilişimi ve teknoloji alanında faaliyet gösteren paydaşları bir araya getirdi. Vestel Proje Ortağım fuara, dijital ekran çözümleri, VRF iklimlendirme ürünleri ve sağlık alanındaki markası Hayriya ile katılım sağladı. Fuarda yerli üretim Vestel markalı aşı dolabı ve Vestel & Hayriya markalı EKG ve Holter cihazları büyük ilgi gördü.

HIMSS Avrasya Sağlık Bilişimi ve Teknolojileri Konferansı ve Fuarı, Sağlık Bakanlığı'nın destek ve himayesinde, üniversiteler, özel hastaneler, SGK gibi kuruluşların iş birliği ve bölge coğrafyadaki ülkelerin katılımlarıyla 30 Ekim-1 Kasım tarihlerinde İstanbul'da düzenlendi. Fuar kapsamında dijital hastane, e-sağlık, sağlıkta akıllı sistemler ve teknolojiler, sağlık bilişimi alanında ileri uygulamalar, yapay zeka ve yeni teknolojiler katılımcılarla paylaşıldı.

Şirket açıklamasına göre fuara katılım sağlayan Vestel Proje Ortağım; dijital hastane, dijital ekran ve VRF iklimlendirme çözümlerini sektör temsilcileriyle buluşturdu. Yerli üretim ve tasarıma sahip Vestel aşı dolabı, Vestel & Hayriya markalı iSina CML Dijital EKG Sistemi ve iSina HLS Yeni Nesil Ritim Holter fuarın en dikkat çeken ürünleri oldu. Fuarda ayrıca dijital hastane odası simülasyonunda IP Hastane TV ürününü tanıtan Vestel, geliştirdiği teknolojiyle dikkat çekti. Vestel İnteraktif IP TV yazılımı, hastane IP network'üne kolaylıkla entegre edilebilme ve interaktif iletişim sağlama özelliğine sahip. IP Hastane TV ayrıca hastane ve doktorlar hakkında bilgilendirme yapma, tedavi takibi gibi kolaylıklar sağlamanın yanı sıra ilaç saatlerini hatırlatma ve raporları görüntüleme gibi kullanıcı dostu özellikler barındırıyor.

Kaynak: İHA