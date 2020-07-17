Vestel, Türkiye’nin TL cinsinden ilk sürdürülebilir yeşil tahvil ihracını gerçekleştirdi

İSTANBUL (AA) - Vestel Şirketler Grubu, Zorlu Grubu’nun sürdürülebilirlik yaklaşımı Akıllı Hayat 2030 yolculuğunda önemli bir adım atarak, Türkiye’nin uluslararası bir derecelendirme kuruluşu tarafından sürdürülebilirlik onaylı TL cinsinden ilk yeşil tahvil ihracını Garanti BBVA aracılığı ile gerçekleştirdi.



Vestel’den yapılan açıklamaya göre, Türkiye’nin öncü sanayi kuruluşlarından Vestel Şirketler Grubu, Türkiye’de gelirlerin tamamının doğa dostu yatırımlara harcanacak bu ihracı uluslararası derecelendirme alarak TL cinsinden gerçekleştiren ilk marka oldu.



Uluslararası Sermaye Piyasaları Birliği’nin (International Capital Market Association-ICMA) Yeşil Tahvil Prensipleri’ne uygunluk açısından yapılan değerlendirme sonucunda en yüksek puanı alan ihraç, 100,5 milyon TL tutarında, 1 yıl ve 2 yıl vadeli iki alternatifle yatırımcılara sunuldu.



Garanti BBVA aracılığıyla gerçekleştirilen yeşil tahvil ihracıyla Vestel, sürdürülebilir ürün kategorilerindeki satışları, Ar-Ge harcamalarını ve girişimcilik ile inovasyon çalışmalarını 2022 yılına kadar yüzde 50 oranında artırma hedefine katkı sağlamayı hedefliyor.





- "Yeşil Tahvil ile koyduğumuz 2022 hedeflerini de Akıllı Hayat 2030 vizyonu çerçevesinde gerçekleştirdik"







Açıklamada görüşlerine yer verilen Vestel Üst Yöneticisi (CEO) Turan Erdoğan, tüketicilerine daha iyi bir yaşam sunmak, gelecek nesillere daha yaşanılası bir dünya bırakmak amacıyla teknoloji ürettiklerini ifade etti.



Erdoğan, Zorlu Grubu’nun Birleşmiş Milletler’in 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nı rehber edindiği Akıllı Hayat 2030 sürdürülebilirlik vizyonunu, Vestel olarak benimsediklerini ve iş stratejilerinin merkezine koyduklarını belirterek, “Bu stratejiye paralel ortak tanımlı hedeflerle Vestel Şirketler Grubu olarak, geçmiş deneyimimiz ve sektörümüze özgü dinamikler çerçevesinde bu vizyonu hayata geçiriyoruz. Sürdürülebilirliğin en önemli kaldıracının aslında finansman olduğunun bilincindeyiz. Bu sebeple, yeşil tahvil gibi finansal araçların kullanılmasına öncü olmaktan gurur duyuyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.



Sürdürülebilirliği müşteriler, çalışanlar ve faaliyet gösterdikleri topluluklar dahil tüm paydaşlar için ortak değer yaratmalarını sağlayan bir iş modeli olarak tanımladıklarını aktaran Erdoğan, şöyle devam etti:

“Tüm yatırımlarımızı sürdürülebilirlik ekseninde gerçekleştiriyoruz. Yeşil Tahvil ile koyduğumuz 2022 hedeflerini de Akıllı Hayat 2030 vizyonu çerçevesinde gerçekleştirdik. İhraç kapsamında elde ettiğimiz kaynağı su kaynaklarının korunması, karbon azaltımı, enerji verimliliği ve atıkların azaltılması gibi alanlara katkı sağlayan ARGE çalışmalarımız ve çevre dostu teknoloji yatırımlarımız için kullanacağız.”



Erdoğan, uluslararası bir derecelendirme kuruluşu tarafından onaylı TL cinsinden Yeşil Tahvil ihracı ile Türkiye’de bir ilke imza attıklarını kaydederek, “Mevcut durumda bu alanda uluslararası arenada en itibarlı bağımsız bir yatırım ve sürdürülebilirlik derecelendirme kuruluşlarından biri tarafından değerlendirilerek en yüksek puanı aldık ve ‘Yeşil Tahvil Prensipleri’ne uygunluğumuz onaylandı. Bu yaklaşımın sektörümüzde de ivme yaratmasını ve sürdürülebilirlik eksenindeki çalışmaların artmasını diliyoruz.” ifadelerini kullandı.





- "Bu işlemde dijital ve mobil kanallarımızın da desteğiyle, geniş bir yatırımcı tabanına ulaştık"







Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Ebru Dildar Edin ise ihraca aracılık ederek Vestel’in yanında yer almış olmaktan gurur duyduklarını ifade ederek, “Bu işlemde dijital ve mobil kanallarımızın da desteğiyle, kurumsal müşterilerimizden bireysel ve özel bankacılık müşterilerimize kadar geniş bir yatırımcı tabanına ulaştık. Sürdürülebilir kalkınmaya katkı sağlayan yatırımların getirdiği fırsatları anlattık.” açıklamasını yaptı.



Edin, bu yılın ilk yarısında yeşil ve sürdürülebilir tahvil piyasasının toplam ihraç hacminin 162,2 milyar dolar olarak gerçekleştiğini belirterek, “Yeşil yatırımlar yavaşlasa bile sosyal tahvil ihracı rekor seviyeleri gördüğü için piyasa büyümeye devam ediyor. Bu akım, küreselleşmiş ve birbiriyle sürekli etkileşimde olan finansal piyasalar sayesinde er ya da geç tüm ülkeleri içine alacak. Bunun sinyallerini Türkiye’de son dört yılda gerçekleşen sürdürülebilir ihraçlara gelen yüksek talepte görmeye başladık.” değerlendirmesinde bulundu.



Kendi sektöründe ilk ihraç olmasının yanında bireysel yatırımcıya da hitap edebilmiş olmasının Vestel ihracını özel kıldığını kaydeden Edin, şöyle devam etti:

“Bu işlem, bireysel yatırımcıların yoğun ilgi gösterdiği yüksek katılımlı özel sektör ihraçlarından biri oldu. Bireylerin sürdürülebilirlik temalı yatırımlara gösterdiği bu ilgi oldukça umut verici. Garanti BBVA olarak müşterilerimize her türlü ihtiyaçlarında olduğu gibi, sürdürülebilirlik ve sürdürülebilir yatırım araçları konusunda da her türlü desteği vermeye devam edeceğiz.”



Kaynak: AA